15 ноября, 10:50
Международная выставка-форум "Россия"

В России проанализируют использование маткапитала и рассмотрят новые идеи

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что семья, работа и долголетие - главные приоритеты России

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ по итогам 2023 года подведет итоги направлений, по которым можно использовать средства материнского капитала, а также рассмотрит новые предложения в этой сфере. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Нам все время поступают предложения по расширению перечня направлений, которые могут оплачиваться за счет средств материнского капитала. <...> По результатам 2023 года мы подведем итоги всех направлений [действующих], которые оказались наиболее востребованы, и будем отрабатывать предложения, а что еще можно добавить к использованию материнского капитала", - сказала она после посещения экспозиции "Семья. Работа. Долголетие" на международной выставке-форуме "Россия" в выставочном пространстве Минтруда РФ. Вице-премьер также отметила, что семья, работа и долголетие - главные приоритеты России.

"Все это [что представлено на выставке], это достижения не только Минтруда, это достижения страны, огромного коллектива социальной сферы. В целом, [это] такая выставка, демонстрирующая достижения страны, <...> мы здесь наглядно видим, чего мы добились за 20 лет", - добавил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияКотяков, Антон ОлеговичМеждународная выставка-форум "Россия"
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