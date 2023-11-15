В Ивановской облдуме заявили о полном решении проблемы дольщиков до конца года

В пресс-службе облдумы сообщили, что права граждан будут восстановлены путем возмещения уплаченных средств

ИВАНОВО, 15 ноября. /ТАСС/. Ивановская областная дума приняла закон, предусматривающий выплаты из регионального бюджета участникам долевого строительства, чьи права были нарушены застройщиками, что позволит до конца 2023 года полностью решить в регионе проблему обманутых дольщиков. Об этом сообщила пресс-служба облдумы.

"На территории области проблемными признаны 18 многоквартирных домов. В большинстве случаев строительство возобновлено и должно завершиться до конца года. Потенциального инвестора не удалось найти для достройки только одного дома, права граждан будут восстановлены путем возмещения уплаченных средств. Такой механизм стал возможен благодаря принятому сегодня региональному закону, документ предусматривает выплаты обманутым дольщикам за счет средств областного бюджета", - говорится в сообщении.

Размер компенсации будет рассчитываться исходя из внесенной дольщиком суммы с учетом цен на товары и услуги по Ивановской области. Как уточнила на заседании председатель Ивановской областной думы Марина Дмитриева, действие закона распространится только на тех граждан, чьи квартиры по каким-либо причинам не могут быть достроены через действующий механизм инвестиционных проектов или с помощью федерального Фонда развития территорий.

В настоящее время в регионе нарушены права 466 участников долевого строительства, чьи квартиры находятся в признанных проблемными 18 многоквартирных домах. Жилье в домах, которые будут построены до конца года, получат 432 из них, остальным выплатят денежную компенсацию из Фонда развития территорий, а также, согласно принятому облдумой новому закону, из бюджета региона, говорится в сообщении.