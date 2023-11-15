15 ноября, 10:11
Пандемия COVID-19

В Москве закупят обновленную вакцину от ковида при ее поступлении в оборот

Ожидается, что первые серии препарата "Спутник лайт" с обновленным антигенным составом попадут в гражданский оборот до 10 декабря

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют закупить обновленную вакцину от коронавирусной инфекции сразу же при ее поступлении в оборот. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что клинические исследования вакцины "Спутник лайт" с обновленным антигенным составом завершились, ожидается, что первые серии препарата попадут в гражданский оборот до 10 декабря.

"Мы постараемся закупить обновленную вакцину в московские медорганизации для обеспечения спроса горожан, как только она поступит в гражданский оборот", - сказали в пресс-службе. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19Москва
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