Более 4 тыс. многодетных семей Кубани получили с начала года региональный маткапитал

Всего на учете в органах соцзащиты края состоят 92,8 тыс. многодетных семей, в которых воспитывают более 309 тыс. детей

КРАСНОДАР, 15 ноября. /ТАСС/. Свыше 4 тыс. многодетных семей Краснодарского края получили с начала текущего года региональный материнский капитал. Об этом сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

"При рождении третьего или последующих детей родители получают краевой материнский капитал, сегодня он превышает 147 тыс. рублей, и эта сумма ежегодно индексируется, с начала 2023 года средствами уже распорядились более 4 тыс. семей", - сказал Кондратьев. По данным пресс-службы краевой администрации, объем финансирования программы в текущем году превышает 880 млн рублей.

"Уведомления на краевой материнский капитал в этом году уже получили 6,5 тыс. семей, воспользоваться средствами можно для медицинской реабилитации детей. На погашение ипотечного кредита - если семья прожила в крае три года, на иные цели - по достижении ребенком трех лет", - заметили в пресс-службе. Здесь также сообщили, что в настоящее время на учете в органах соцзащиты края состоят 92,8 тыс. многодетных семей, в которых воспитывают более 309 тыс. детей.