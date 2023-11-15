Подъездную автодорогу к железнодорожной станции Санино построят в 2026 году

Протяженность дороги составит около 3,5 км

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Проектирование автомобильной дороги, которая обеспечит подъезд к станции Санино Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) и запущенной недавно четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4), завершено, ввод ее в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строительство новой дороги к железнодорожной станции Санино повысит ее доступность сразу для нескольких населенных пунктов. Дорога подойдет к станции с двух сторон - от Боровского и от Зайцевского шоссе. По проекту дороги получено положительное заключение экспертизы, строительство начнется в начале 2024 года, ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что протяженность дороги составит около 3,5 км, со стороны Зайцевского шоссе она дотянется до поселка Кокошкино Новомосковского административного округа. В рамках проекта также будет оборудована дополнительная полоса на Зайцевском шоссе для организации левого поворота на новую автодорогу. "Кроме того, будет построено здание конечной станции общественного транспорта, отстойно-разворотная площадка возле железнодорожной платформы и перехватывающая автомобильная парковка", - отметил заммэра.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин добавил, что с обеих сторон проезжей части новой дороги появятся пешеходные тротуары, а вдоль автодороги установят наружное освещение и остановочные павильоны для общественного транспорта. "Дорогу оборудуют семью светофорами и автоматической системой управления дорожным движением. Также будет обустроена велодорожка длиной 1,2 км. После окончания основных работ будет выполнено благоустройство прилегающей территории, в рамках которого высадят более 600 деревьев и свыше 14 тыс. кустарников", - резюмировал Жидкин.

Ранее сообщалось, что у железнодорожной станции Санино согласовано строительство нескольких улиц: от Боровского шоссе и далее вдоль Киевского направления Московской железной дороги, вдоль Зайцевского шоссе и на пересечении с ним.

Всего с момента присоединения к столице новых территорий в Троицком и Новомосковском округах построено более 380 км автомобильных дорог, а до конца 2025 года запланирован ввод в эксплуатацию еще около 100 км.