В Рязанской области продлили действие региональной выплаты при рождении ребенка

Единовременное пособие при рождении ребенка на территории региона - 20 тыс. рублей, если первенца родила женщина до 25 лет - 50 тыс. рублей

ТАСС, 15 ноября. Действие региональной вылаты от 20 до 50 тыс. рублей при рождении ребенка продлили в Рязанской области. Соответствующий законопроект уже утвержден, об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Павел Малков.

"Продлеваем региональную выплату при рождении ребенка. <…> Видим, что эта региональная мера пользуется популярностью у рязанцев, и сохраним ее в следующем году", - написал Малков.

Региональная мера поддержки впервые начала действовать в начале 2023 года. Как пояснил Минтруд Рязанской области, единовременное пособие при рождении ребенка на территории региона - 20 тыс. рублей, если первенца родила женщина до 25 лет - 50 тыс. рублей. Выплату уже получили более 4 тыс. семей.

В Рязанской области реализуются и другие меры поддержки семей, в том числе ежемесячно выплачивается пособие на детей в возрасте до 17 лет - от 6,5 до 13 тыс. рублей, действует семейная ипотека, молодым семьям предоставляется от 371 тыс. до 1,4 млн рублей на обеспечение жильем.