15 ноября, 11:18

В Запорожской области продлили запрет на продажу крепкого алкоголя до 18 декабря

За нарушение юридическим лицам грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий продлил полный запрет на розничную продажу крепкого алкоголя в регионе до 18 декабря.

"Подписал указ о продлении полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории Запорожской области. Указ устанавливает на территории области временный (полный) запрет на розничную продажу алкогольных напитков с 15 ноября до 18 декабря 2023 года. Исключение - розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Уточняется, что запрет распространяется как на магазины, так и на заведения общественного питания. За нарушение юридическим лицам грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

В октябре 2022 года реализация алкогольной продукции в Запорожской области была ограничена после введения военного положения, алкогольные напитки в области можно приобрести только с 08:00 до 17:00, также запрещена его продажа военнослужащим. 

Теги:
РоссияБалицкий, Евгений ВитальевичЗапорожская область
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