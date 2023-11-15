Голикова: 750 тыс. человек прошли переподготовку по нацпроекту "Демография" с 2019 года

По словам вице-премьера, значительная часть из них трудоустроилась

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Около 750 тыс. человек в РФ прошли переподготовку с помощью центров занятости по национальному проекту "Демография" с 2019 года, значительная часть из них трудоустроилась. Об этом ТАСС сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы начиная с 2019 года по поручению главы государства Владимира Владимировича Путина в рамках национального проекта "Демография" полностью перезапустили и модернизацию самих центров занятости, и кадровую модернизацию, и управление рынком труда. <...> На протяжении этого же периода действия нацпроекта с 2019 года 750 тыс. [человек] с помощью центров занятости прошли переподготовку, значительная часть их трудоустроилась", - сказала она в беседе в студии ТАСС в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме "Россия".

Голикова отметила, что в разных регионах разный уровень трудоустройства, но сегодня центры занятости ориентированы именно на региональные рынки труда, на обеспечение их соответствующими кадрами, а также на возможности в том числе переезда сотрудников в другие регионы, которые испытывают дефицит в рабочей силе.

"Сегодня очень много говорили совсем о молодых ребятах, которые еще либо учатся в старшей школе, либо работают над своим выбором, в возрасте 14-17 лет. В период летней оздоровительной кампании 2023 года у нас таких ребят трудоустроилось на разные рабочие места 1 млн 350 тыс. человек. Они все получали разную заработную плату, и мы видим, насколько позитивно это влияет и на самого молодого человека, и на отношение родителей, на отношение работодателей, куда приходят молодые люди", - уточнила она.

Голикова напомнила, что в среднем специальном образовании по поручению президента запущен проект "Профессионалитет", он уже работает второй год. В рамках проекта по востребованным на рынке труда профессиям молодые люди обучаются для конкретных работодателей, так как сам работодатель дает такой заказ.

"По итогам первого года реализации проекта работодатели вложили 3,5 млрд рублей наряду с государством и регионами в развитие этого проекта, они крайне заинтересованы и продолжают эту работу. У нас с учетом поручения президента к 2028 году подготовить 1 млн востребованных на рынке труда специалистов как раз и расширяется проект "Профессионалитет", который еще и дает возможность гибко готовить специалистов по нескольким профессиям и в сокращенном периоде времени. Ребята после первого полугодия обучения уже получают возможность приходить на предприятие и получать профориентацию", - пояснила вице-премьер.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.