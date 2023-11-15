Москалькова предложила отправлять на отдых в Россию всех детей из новых регионов

Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что это необходимо, чтобы №они немножко увидели другую, нормальную, мирную жизнь"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Росмолодежь организовывать отдых в регионах для всех детей, которые проживают на присоединенных к РФ территориях.

Выступая на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека, посвященном защите прав молодежи, Москалькова обратила внимание на слова омбудсмена Донецкой Народной Республики Дарьи Морозовой. Та отметила, что сегодня государство большое внимание уделяет заботе о семьях, непосредственно пострадавших от военных действий, но помощь нужна всем детям из новых регионов. "Давайте мы этих детей, и я обращаюсь тоже к Росмолодежи, просто вывозить будем на наши территории, чтобы они немножко увидели другую, нормальную, мирную жизнь", - сказала Москалькова.

Омбудсмен отметила, что особенно непросто сегодня приходится молодым людям в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Москалькова высказала готовность всеми ресурсами помогать коллегам в новых регионах в поддержке молодежи.