15 ноября, 11:55

В Петербурге выпустили коллекционный жетон метро, посвященный составу "Балтиец"

Это событие приурочили к 68-летию открытия городского метрополитена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Новый коллекционный жетон в Петербурге посвятили составу "Балтиец", дату выхода приурочили к 68-летию открытия городского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

"Сегодня в продажу поступил коллекционный жетон, посвященный составу "Балтиец", новый из серии "История подвижного состава Ленинградского-Петербургского метрополитена". <…> Жетоны в блистерах продаются в кассах всех станций метрополитена с момента их открытия, стоимость - 450 рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 15 ноября 1955 года от станции "Автово" до "Площади Восстания" отправился первый поезд Ленинградского, а теперь Петербургского метрополитена. Тогда оплата проезда осуществлялась с помощью билетов, которые проверяли контролеры, дежурившие около поручней. У пассажиров особой популярностью пользовались специальные книжки из 10 билетов. Днем рождения жетона Ленинградского-Петербургского метро принято считать 22 марта 1958 года. 

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РоссияСанкт-Петербург
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