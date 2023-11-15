Центр "Воин" организовал сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО в честь Дня призывника

В частности, курсанты татарского регионального отделения изготовили маскировочные сети, а инструкторы вместе со своими семьями - окопные свечи, полевые печи и охотничьи спички

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Региональные отделения центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" организовали сбор гуманитарной помощи для бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в честь Всероссийского дня призывника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра.

"15 ноября в России отмечают День призывника - праздник, направленный на повышение престижа и значимости воинской службы, поднятие уровня военно-патриотического воспитания молодого поколения россиян. К этой дате в региональных отделениях центра "Воин" прошли тематические мероприятия, в рамках которых курсанты не только показали высокий уровень военно-спортивной подготовки, но и внесли свой вклад в приближение победы. В Татарстане и Бурятии организовали сбор и отправку гуманитарной помощи нашим бойцам в зону СВО", - говорится в сообщении.

Уточняется, что курсанты татарского регионального отделения изготовили маскировочные сети, а инструкторы вместе со своими семьями - окопные свечи, полевые печи и охотничьи спички. Письма и посылки для участников СВО также подготовили ребята кемеровского отделения центра "Воин". Кроме того, в ЯНАО курсанты провели акцию "Письмо солдату" и военно-спортивную эстафету.

Мероприятия прошли и в других регионах. Так, в Улан-Удэ солидарность показали молодежной игрой "Мы едины". В ней приняли участие курсанты республиканского отделения центра "Воин" и учащиеся республиканских кадетских школ-интернатов. В Пскове и Чеченской Республике праздник также отметили спортивными мероприятиями, в которых приняли участие инструкторы и курсанты региональных отделений.

"Высокий уровень, на котором прошли все мероприятия, посвященные Дню призывника в региональных отделениях центра "Воин", говорит не только о качестве прикладной подготовки наших курсантов, но и о том духе сплоченности и готовности встать на защиту Отечества, который объединяет поколения и который мы воспитываем в наших ребятах", - отметил директор центра "Воин" Николай Язынин.

Уроки мужества, которые в эти дни прошли во всех региональных отделениях центра "Воин", стали для курсантов возможностью пообщаться с ветеранами боевых действий, участниками специальной военной операции и теми, кто ковал Победу в Великой Отечественной войне.

О центре "Воин"

Инициатива возрождения в России системы добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи принадлежит первому заместителю руководителя Администрации президента РФ Сергею Кириенко и вице-премьеру - полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. В сентябре 2022 года идею поддержал президент РФ Владимир Путин.

12 филиалов центра открылись 11 мая в Бурятии, Донецкой Народной Республике, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и ЯНАО. В 2024 году количество филиалов планируют удвоить. Центр готовит молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет к службе в вооруженных силах страны, совершенствует их физическую подготовку и укрепляет моральный дух. Еще одно направление работы - обучение граждан в возрасте от 18 до 35 лет. С ними также работают инструкторы центра, но по более расширенной программе.

Центр "Воин" разрабатывает углубленную программу по управлению беспилотниками. В нее войдут темы по устройству и типам БЛА, применению беспилотников в различных отраслях. Курсанты будут осваивать полеты в ночное время, проводить разведку местности и учиться работать с группой из трех-четырех дронов.