В Калининградской области планируют ввести штрафы за склонение женщин к абортам

Сумма штрафа составит до 50 тыс. рублей

КАЛИНИНГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Административные штрафы до 50 тыс. рублей планируют ввести в Калининградской области за склонение женщин к искусственному прерыванию беременности, соответствующий законопроект инициировали депутаты заксобрания региона. Проект рассмотрен комитетом по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту и рекомендован к принятию на предстоящей сессии законодательного собрания региона, передает корреспондент ТАСС.

"Депутаты приняли решение рекомендовать сессии Законодательного собрания области принять закон и соответствующие изменения в административный кодекс области", - сообщили ТАСС в пресс-службе законодательного органа.

Там уточнили, что законопроект разработан после обращения уполномоченного по правам ребенка в Калининградской области Ирины Ткаченко с учетом демографической ситуации в регионе. В свою очередь председатель регионального парламента Андрей Кропоткин подчеркнул, что закон принимается для того, чтобы оградить женщину от возможного давления при принятии решения о рождении ребенка.

"В любом случае женщина сама принимает решение делать ей это [прерывать беременность] или нет, но если мы ограничим давление на нее определенное, пусть она сама принимает это решение. Для нас это очень важно, тем более сегодня для целостности и сохранения безопасности государства очень важно, чтобы у нас все-таки рождаемость повышалась", - сказал он в ходе обсуждения законопроекта.

Президент России Владимир Путин называл острой проблему абортов в стране. Мордовия стала первым регионом России, где приняли закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности, а в Крыму частные клиники официально уведомили Минздрав республики о своем добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности. Вслед за Крымом последовали аналогичные меры и в других регионах страны.

Санкции за нарушение закона

В Кодекс Калининградской области об административных правонарушениях предложено внести изменения, которые предполагают за нарушение этого закона наказание в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для должностных лиц и от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для юридических лиц.

Предложенный проект закона признает склонение к искусственному прерыванию беременности угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства и вводит запрет на подобные действия. Склонением к искусственному прерыванию беременности признаются действия по понуждению женщины к прерыванию беременности через уговоры и обман. При этом склонением к аборту не считаются информирование женщины врачом о состоянии ее здоровья и наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности.