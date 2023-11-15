15 ноября, 12:05

В России стартовала предновогодняя акция "Елка желаний"

Донат Сорокин/ ТАСС
© Донат Сорокин/ ТАСС

Акция продлится до 28 февраля 2024 года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Всероссийская акция "Елка желаний", которая продлится до 28 февраля 2024 года, стартовала в среду. Об этом сообщила пресс-служба Российского движения детей и молодежи (РДДМ), которое проведет акцию при поддержке Росмолодежи.

"Елка желаний" объединит тысячи людей, готовых совершать добрые дела. Благодаря акции у каждого в нашей стране есть возможность сделать счастливыми детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Свои желания ребята могут оставить на официальном сайте акции елкажеланий.рф, а мы сделаем все, чтобы они обязательно нашли своего адресата", - отметил председатель правления РДДМ Григорий Гуров, слова которого приводит пресс-служба.

Акция пройдет в двух форматах. Елки с желаниями участников проекта будут установлены в офисах организаций-партнеров и на площадках крупных мероприятий. Подобрать желания можно также на сайте, исполнитель сам определит сумму подарка и регион, в котором он готов реализовать мечту участника.

В рамках акции предусмотрено три вида желаний - материальные, нематериальные и подарок-сюрприз. В первой категории можно подарить книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и экипировку, детские и развивающие игрушки, одежду, наряды или костюмы. Во второй категории можно исполнить нематериальную мечту ребенка, например, подарить ему путешествие в Москву, купить билеты на новогоднее шоу или организовать встречу с космонавтом. В третьей категории исполнитель не видит загаданное желание, изучает историю ребенка и его увлечения, а потом сам принимает решение, что подарить.

Акция проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тыс. детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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