15 ноября, 12:02

В Липецкой области пять школ перейдут на дистанционный формат обучения из-за пневмонии

В администрации городского округа отметили, что в каждой из школ в течение трех недель было зарегистрировано от 10 случаев заболевания

ТАСС, 15 ноября. Пять общеобразовательных учреждений в Ельце Липецкой области с 16 ноября перейдут на дистанционный формат обучения из-за роста числа заболевших пневмонией. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа город Елец Евгений Боровских.

"С 16 по 26 ноября на дистанционную форму обучения переходят общеобразовательные учреждения: № 5, 11, 12, 24, 23 (2-й корпус). ˂…˃ Ситуацию держим на контроле. Ведется ежедневный мониторинг посещаемости образовательных организаций с уточнением причин отсутствия детей, работников", - написал Боровских.

Он добавил, что такая мера вводится в связи с рекомендациями Роспотребнадзора. Как уточнили ТАСС в администрации городского округа, в каждой из перешедших на дистанционное обучение школ в течение трех недель было зарегистрировано от 10 случаев заболевания пневмонией.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Липецкой области за неделю с 6 по 12 ноября зарегистрировано 5,4 тыс. случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией, что ниже уровня расчетного эпидемического порога на 2,4% и ниже аналогичного периода 2022 года на 19%. Кроме этого, за неделю зарегистрирован 131 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), преобладающим остается штамм "омикрон". 

Теги:
РоссияЛипецкая область
© Информационное агентство ТАСС
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