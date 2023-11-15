Гладков: свыше 6 тыс. планшетов приобрели белгородским детям для IT-образования

Губернатор региона также сообщил, что приобрели более 12 тыс. ноутбуков

БЕЛГОРОД, 15 ноября. /ТАСС/. Свыше 6 тыс. планшетов и более 12 тыс. ноутбуков приобрели в Белгородской области для организации непрерывного IT-образования школьников региона. Об этом сообщил журналистам губернатор Вячеслав Гладков.

Он напомнил, что в области реализуется проект непрерывного образования детей в области IT-технологий, который в текущем году охватывает более 150 тыс. школьников и 12,5 тыс. дошкольников. "Мы приобрели более 6 тыс. планшетов, более 12 тыс. ноутбуков, зарядных устройств, мобильные классы, главное - мы обеспечили равные возможности заниматься данным направлением не только городских, но и сельских жителей", - сказал Гладков. Он пояснил, что таким образом у детей формируются так называемые "мягкие навыки": а именно, навыки командной работы, навыки решения трудных задач, креативный подход к решению проблем. Это, как уверен губернатор, обязательно пригодится ребятам во взрослой жизни.

Кроме того, продолжил Гладков, ежегодно в регионе проходит IT-ГТО, в рамках которого проводится анализ качества образования, которое получили дети в течение года. При необходимости программы обучения корректируются. "Уверен, что все самые главные успехи у наших детей, они очень талантливы, еще впереди, а мы будем, взрослые, радоваться за их новые победы", - заметил Гладков.