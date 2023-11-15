15 ноября, 12:22

Делегация ТАСС встретилась с руководством агентства WAM на Всемирном медиаконгрессе

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, возможности обмена информацией и делегациями, а также перспективы взаимодействия по линии международных ассоциаций информационных агентств

АБУ-ДАБИ, 15 ноября. /ТАСС/. Делегация ТАСС, принимающая участие в работе второго Всемирного медиаконгресса в Абу-Даби, встретилась с руководством эмиратского информационного агентства WAM, передает корреспондент ТАСС.

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, возглавивший делегацию агентства, провел переговоры с генеральным директором WAM Мухаммедом Джалялем ар-Раиси. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, возможности обмена информацией и делегациями, а также перспективы взаимодействия по линии международных ассоциаций информационных агентств.

Глава делегации ТАСС пригласил руководство WAM посетить Россию и принять участие в Медиафоруме БРИКС, который является неправительственной некоммерческой платформой для диалога между ведущими СМИ государств - участников объединения. В свою очередь генеральный директор WAM пригласил руководство ТАСС посетить третий Всемирный медиаконгресс, который запланирован на ноябрь 2024 года.

Во второй день работы Всемирного медиаконгресса делегация ТАСС также встретилась с генеральным секретарем Федерации арабских информационных агентств (ФАНА), чтобы обсудить вопросы взаимодействия на следующий год. Кроме того, первый заместитель генерального директора ТАСС провел переговоры с руководством Синьхуа, Anadolu Ajans , Maghreb Arabe Press, а также информационных агентств Нигера и Сенегала.

Всемирный медиаконгресс впервые прошел в ноябре 2022 года. В ходе 49-й конференции Генеральной ассамблеи ФАНА, состоявшейся на площадке мероприятия, была представлена лента ТАСС на арабском языке. Кроме того, агентства ТАСС и WAM подписали меморандум о сотрудничестве, который предполагает развитие информационного взаимодействия и обмен опытом в области современных технологий.

Второй Всемирный медиаконгресс проходит с 14 по 16 ноября. Мероприятие проводится под патронажем вице-президента и заместителя премьер-министра ОАЭ шейха Мансура бен Заида Аль Нахайяна. На площадке конгресса организованы специализированная конференция и международная выставка информационных продуктов, в которой принимают участие 257 медиакомпаний из 172 стран. 

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