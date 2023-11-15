15 ноября, 12:32

Московский завод лифтового оборудования изготовит 90 лифтов для ЛНР

В ближайшее время начнется первая отгрузка лифтов в город Алчевск

ЛУГАНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Московский завод лифтового оборудования изготовит 90 лифтов для установки в городе Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил в Telegram-канале глава Алчевска Альберт Апшев.

"Нахожусь на Щербинском заводе лифтового оборудования, город Москва. Именно здесь изготавливается первая партия лифтов для города Алчевска. Напомню, что программой социально-экономического развития <…> будет реализована в ближайшее время программа по замене лифтового оборудования в городе Алчевске. Буквально через несколько дней начнется первая отгрузка первых лифтов в наш город", - сказал Апшев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Апшев уточнил, что ожидается замена 90 лифтов. 

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