Московский завод лифтового оборудования изготовит 90 лифтов для ЛНР

В ближайшее время начнется первая отгрузка лифтов в город Алчевск

ЛУГАНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Московский завод лифтового оборудования изготовит 90 лифтов для установки в городе Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил в Telegram-канале глава Алчевска Альберт Апшев.

"Нахожусь на Щербинском заводе лифтового оборудования, город Москва. Именно здесь изготавливается первая партия лифтов для города Алчевска. Напомню, что программой социально-экономического развития <…> будет реализована в ближайшее время программа по замене лифтового оборудования в городе Алчевске. Буквально через несколько дней начнется первая отгрузка первых лифтов в наш город", - сказал Апшев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Апшев уточнил, что ожидается замена 90 лифтов.