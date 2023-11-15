15 ноября, 12:56

В Роскачестве заявили, что большинство россиян выбирают полусладкие вина

Замглавы организации Елена Саратцева отметила, что 66% опрошенных планируют покупку вина заранее

НОВОСИБИРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Роскачество констатирует, что в России растет уровень "осознанного приобретения вина", сообщила журналистам замглавы организации Елена Саратцева, ссылаясь на результаты исследования, в котором приняли участие 1200 респондентов.

"Это данные октябрьского опроса. Он характеризует именно всех жителей РФ всех регионов. Первый тренд, который я выделила, - это переход на осознанное приобретение вина. <...> Раньше отмечали ровно обратную тенденцию, потребитель принимал решение о покупке вина именно в момент подхода к полке, решение принималось импульсивно", - сказала она, уточнив, что 66% опрошенных заявили, что планируют покупку вина заранее. По словам замглавы Роскачества, это является частью макротренда на осознанное потребление.

Согласно данным доклада, представленного Саратцевой, еще 32% опрошенных делают покупку спонтанно, а 2% приобретают вино при посещении заведений общепита. 44% респондентов покупают вино только определенного типа (сухое, полусухое, полусладкое). Среди факторов, влияющих на выбор потребителя, Роскачество выделяет тип вина, цену, бренд, регион происхождения и сорт винограда (в порядке убывания важности).

Лидерами остаются полусладкие и красные вина: их выбирают 68% и 74% респондентов соответственно. "Что еще важно отметить - это количество потребителей вина в разных сегментах. 41% опрошенных у нас потребляют вино в общепите, 21% - это винные ярмарки. Раньше такого понятия вообще не существовало, но за два года винные ярмарки на себя оттянули 20% потребителей", - добавила Саратцева.

"Винный гид России" - это проект по исследованию российского вина, запущенный в 2018 году Роскачеством совместно с Минсельхозом и Минпромторгом России при поддержке АО "Россельхозбанк". Исследование является ежегодным и проходит во всех ведущих винодельческих регионах страны. 

Теги:
Россия
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