Амфитеатр со сценой появился возле ледового дворца на юго-западе Москвы

В амфитеатре смогут разместиться около 1,3 тыс. человек

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Амфитеатр со сценой и современный сквер появились в результате благоустройства возле нового ледового дворца на юго-западе столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства провели в этом году благоустройство территории возле Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в районе Ясенево. Привели в порядок пространство между Тарусской и Ясногорской улицами, где раньше был пустырь. В рамках проекта организовали сквер по принципу регулярного сада с прогулочными аллеями с выходами к станции метро "Ясенево", ледовому дворцу и жилым домам", - сказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что главным акцентом нового озелененного пространства стал амфитеатр со сценой с навесом. Его построили по просьбе местных жителей.

"Рельеф местности хорошо подошел под размещение классического амфитеатра, места в нем организованы полукругом, и каждый ряд поднимается над предыдущим, что обеспечивает хорошую видимость. Во время проведения различных мероприятий здесь с комфортом смогут разместиться около 1,3 тыс. человек. В ходе работ обустроили зеленый сквер, в котором с помощью геопластики были созданы холмы разной высоты. Среди них высадили деревья и кустарники, организовали уютные зоны отдыха и прогулочные дорожки", - добавил он.

Всего в сквере созданы шесть игровых зон для детей разного возраста, четыре спортивные площадки - для стритбола, баскетбола или мини-футбола, для воркаута и с силовыми тренажерами.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что завершающим этапом всех столичных проектов благоустройства является озеленение. В общей сложности на территории разбили более 4,2 тыс. квадратных метров цветников, высадили свыше 40 взрослых деревьев и 3,3 тыс. кустарников. Запланирована высадка еще почти 150 крупномеров и свыше 1,2 тыс. кустарников.