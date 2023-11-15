В Рио-де-Жанейро зафиксировали рекордную жару

Несмотря на то что температура составила 39 градусов Цельсия, жители ощущали ее на уровне 58,5 градуса Цельсия, сообщила городская система оповещений о метеорологических условиях Rio Alerta

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 ноября. /ТАСС/. Рекордная жара ощущалась во вторник, 14 ноября, в Рио-де-Жанейро. Несмотря на то что температура составила 39 градусов Цельсия, жители ощущали ее на уровне 58,5 градуса Цельсия, что стало своеобразным рекордом в метеонаблюдениях в Бразилии. Об этом сообщила городская система оповещений о метеорологических условиях Rio Alerta.

На ее странице в соцсети X (ранее Twitter) указано, что это число отражает не абсолютное значение температуры, а то, "как она ощущается". Ведомство фиксирует этот показатель с 2014 года, и вчерашнее значение стало рекордом с начала измерений. Предыдущий максимум (58,3 градуса Цельсия) был установлен 17 февраля 2023 года.

При этом, как отмечает Agence France-Presse, фактически во вторник термометры зафиксировали температуру в 39 градусов Цельсия. Однако, указывают в метеорологическом ведомстве, это число не передает действительного состояния атмосферы. Показатель в 58,5 градуса учитывает также уровень влажности, скорость ветра и то, как "температура ощущается кожей".

Причиной температурных аномалий стала тепловая волна, которая накрыла большую часть Бразилии в последние дни. В 15 бразильских штатах на юго-востоке, севере и в центре страны Национальный институт метеорологии объявил чрезвычайное положение в связи с экстремальной жарой. По его данным, подобные погодные условия, превышающие сезонную норму на 5 градусов Цельсия, продержатся до пятницы. Жара, согласно бразильскому оператору электросистем, уже привела к рекордному росту потребления электроэнергии в стране.

В сентябре газета O Globo со ссылкой на местные власти сообщила, что засуха в бразильском штате Амазонас в регионе экваториальных дождевых лесов бассейна Амазонки стала одной из самых масштабных за последние 20 лет. Среди причин экстремальной жары в регионе ученые называют последствия климатического феномена Эль-Ниньо, который препятствует образованию дождевых облаков.