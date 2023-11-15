15 ноября, 14:02

Мишустин поздравил работников транспорта с предстоящим профессиональным праздником

Их труд обеспечивает бесперебойные перевозки людей и грузов, подчеркнул премьер-министр

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников транспортной сферы с предстоящим профессиональным праздником, который будет отмечаться 20 ноября.

"Форум традиционно проходит в преддверии Дня работника транспорта. От всей души поздравляю вас и всех сотрудников отрасли, уважаемых ветеранов с наступающим праздником", - обратился председатель правительства к работникам этой сферы, выступая на форуме "Транспорт России".

Мишустин обратил внимание, что благодаря самоотверженному труду миллионов людей, связавших свою профессиональную жизнь с транспортным комплексом, обеспечиваются бесперебойные перевозки людей и грузов. "Вносится весомый вклад в повышение благосостояния наших граждан и достижение национальных целей, поставленных главой государства", - указал он.

В заключение глава кабмина отдельно обратился к участникам форума и пожелал им удачной работы. "Рассчитываю, что в ходе дискуссий и обмена опытом появятся интересные идеи и предложения, которые помогут усилить эффективность транспортной системы", - подытожил Мишустин. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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