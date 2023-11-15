Тур в Волгоградскую область разыграют среди посетителей форума "Россия" на ВДНХ

Итоги розыгрыша подведут 12 декабря

ВОЛГОГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Туристическую поездку в Волгоградскую область разыграют среди посетителей форума "Россия" в Москве на ВДНХ, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"18-19 ноября работа волгоградского стенда на форуме "Россия", который проходит на ВДНХ в Москве, будет посвящена теме туризма. У гостей волгоградского стенда будет возможность лично познакомиться с удивительной красотой нашей области, перелистать ее героические страницы: среди посетителей организуют розыгрыш туристической путевки. Итоги розыгрыша подведут 12 декабря - в День Волгоградской области на выставке", - говорится в сообщении.

По информации Комитета экономической политики и развития Волгоградской области, помимо участия в виртуальных экскурсиях по достопримечательностям города-героя Волгограда и области гости стенда встретятся с представителями местной туриндустрии, узнают о вариантах отдыха в регионе.

По данным администрации Волгоградской области, в регионе регулярно появляются новые турмаршруты патриотической, исторической, эколого-просветительской, культурной тематики. Востребованы путешествия с детьми. Жителям и гостям региона предлагаются одно- и многодневные туры по городу-герою и основным достопримечательностям области. Так, в 2022 году регион посетили более 1,5 млн туристов, что на 40% больше, чем в 2021 году. По итогам 2023 года турпоток в Волгоградскую область планируют нарастить на треть. В регионе действуют более 380 гостиниц и отелей разной категории.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.