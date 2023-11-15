15 ноября, 13:46

Опрос показал, что около 80% россиян имеют продукцию с фирменной символикой

Как сообщила заместитель гендиректора медиахолдина MAER Виктория Баркова, большинство из них пользуются мерчем в течение года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Продукция с фирменной символикой компании, мероприятия или известной личности имеется почти у 80% россиян, большинство из которых пользуются мерчем в течение года, сообщила заместитель генерального директора медиахолдина MAER Виктория Баркова.

"Мы провели опрос и увидели, что 79% людей владеют мерчем, а 85% из этих 79% пользуются каким-либо мерчем в течение года. 61% [респондентов] только за последний год <...> видели мерч у кого -либо. <...> В первую очередь они обратили внимание на бренд Сбера, на мерч Сбера - это 47%. <...> Следующую нишу занимают у нас Ozon, [банк] "Тинькофф", "Яндекс" и остальные бренды", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС.

В свою очередь директор департамента брендированной продукции компании "Сбермаркетинг" Гаянэ Тищенко отметила, что большинство россиян приобретают лояльность к брендовой продукции. "73% людей с большей вероятностью что-то даже купят после того, как им принесли какую-то <...> продукцию с символикой данного бренда", - добавила она.

Тищенко обратила внимание, что рекламодатель для нанесения бренда чаще всего выбирает одежду (65%). "На одежде большая площадь нанесения логотипов, несколько рабочих сторон. Человек использует ее достаточно часто и соответственно рекламодатель часто выбирает именно эту продукцию", - уточнила она Тищенко, добавив, что на втором месте - гаджеты и электроника, на третьем - термопосуда.

Исследование также показало, что средняя продолжительность пользования мерчем, в зависимости от его типа, составляет 24 года. Большинство граждан считают, что мерч используют только дома, однако по словам Барковой, чаще всего продукцию с фирменной символикой можно увидеть среди людей, посещающих магазины и торговые центры (30%), гуляющих с компанией друзей, занимающихся спортом.

Калькулятор эффективности мерча

Кроме этого, генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор сообщил о создании калькулятора, с помощью которого можно рассчитать насколько продукция с фирменной символикой будет эффективна в качестве продвижения компании, бренда или человека.

"Мы вывели так называемую формулу для мерча - классических для рекламы метрик OTS [количество контактов, полученных в ходе рекламной кампании] - охват и частота, и также можем показать CPT [стоимость 1 тыс. контактов со слушательской, читательской или зрительской аудиторией] - один из базовых медиапоказателей, который позволяет сравнить ценовую эффективность разных типов медиа. Мы создали калькулятор эффективности мерча, в зависимости от типа мерча и населения города, а также от сезонности. Таких расчетов раньше никто не делал", - сказал он.

Баркова добавила, что в течение нескольких дней был проведен эксперимент в Москве, Екатеринбурге и Волжском - с помощью специальных камер с использованием искусственного интеллекта удалось посчитать сколько раз люди обращают внимание на фирменную символику на гуляющем в мерче человеке.

"Интересный результат, который мы получили, - это охват. 1 317 человек в час [обращали внимание на мерч] - то есть когда человек находится на улице, в транспорте, в общественном месте, - добавил она. - Это ноу-хау мы сейчас внедряем в рынок, благодаря этому калькулятору вся картинка может быть прозрачно посчитана, где мы будем знать все медиаметрические показатели". 

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