В Воронеже из-за ОРВИ введут утренний фильтр для школьников и дезинфекцию классов

По данным управления Роспотребнадзора, в регионе врачи выявили за неделю 9 499 заболевших ОРВИ, в том числе 4 745 детей

ВОРОНЕЖ, 15 ноября. /ТАСС/. В Воронеже из-за роста заболеваний ОРВИ и пневмонией вводят в школах города утренний фильтр, который включает проверку температуры учащихся, а также обработку классов дезинфицирующими средствами и использование приборов для очистки и обеззараживания воздуха.

"Возвращаем в учреждения образования весь набор мер за исключением масочного режима: утренние фильтры, своевременное проветривание, обработку дезинфицирующими средствами помещений, использование рециркуляторов", - цитирует пресс-служба мэрии главу Воронежа Вадима Кстенина.

Как уточняется, из-за ОРВИ и внебольничной пневмонии учебный процесс приостановлен в 20 классах 16 школ. Всего в Воронеже свыше 6,2 тыс. классов в более чем 120 школах.

По данным управления Роспотребнадзора, в регионе врачи выявили за неделю 9 499 заболевших ОРВИ, в том числе 4 745 детей. Это на почти 7% ниже уровня прошлой недели, когда было 10 139 случаев ОРВИ, из них 4 742 у детей. По данным врачей, заболеваемость обусловлена преимущественно негриппозными респираторными вирусами - риновирусами, аденовирусами, вирусами парагриппа, РС-вирусами. В регионе от гриппа привито более 39% населения, осложнений после иммунизации не зарегистрировано.