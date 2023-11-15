Москвичи смогут получить видеоконсультации по вопросам опеки и защиты прав детей

С помощью сервиса жители консультируются по вопросам усыновления ребенка или оформления опеки

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Видеоконсультации по вопросам опеки и защиты прав детей запущены на портале mos.ru, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Если ранее для консультации со специалистом опеки нужно было прийти на личный прием, то сейчас на портале mos.ru появилась возможность задать вопрос сотруднику в режиме видеоконференции. Это позволит подготовиться к личному приему в семейном центре и прийти с уже собранным пакетом документов, сэкономив время и количество визитов потенциальных родителей в органы опеки. Это также ускорит решение различных вопросов, чтобы маленькие москвичи, оставшиеся без попечения родителей, смогли скорее влиться в новую семью", - сказала Ракова.

Она отметила, что с помощью сервиса жители консультируются по вопросам усыновления ребенка или оформления опеки, заключения договора о сопровождении приемной семьи, получения соцподдержки выпускниками центров для детей-сирот. Также в формате видеоконференции они могут получить информацию и по другим вопросам соцзащиты - например, назначению выплат семьям с детьми, установлению опеки над недееспособными взрослыми. Запись на онлайн-встречу со специалистом происходит на портале mos.ru.

Ракова добавила, что для получения услуг по вопросам сделок с имуществом детей и снятия средств с их счетов горожанам следует обращаться во флагманские центры госуслуг "Мои документы" и дополнительный офис центра госуслуг поселения Сосенское. Получить консультацию можно, позвонив в единую справочную службу столичного департамента труда и социальной защиты населения по телефону: 8 (495) 870-44-44. Также можно воспользоваться сервисом "У меня вопрос" на портале "Моя новая семья".