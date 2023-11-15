Конкурс "Ученик года" в Саратове охватит около 130 участников из 41 региона РФ

Финальный этап пройдет с 16 по 20 ноября

САРАТОВ, 15 ноября. /ТАСС/. Всероссийский конкурс обучающихся общеобразовательных организаций "Ученик года" в Саратове охватит около 250 человек, среди которых порядка 130 участников. Об этом во время брифинга сообщила председатель комитета молодежной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая.

Финальный этап конкурса пройдет в Саратове с 16 по 20 ноября.

"Это конкурс для талантливых молодых ребят, школьников, которые приедут к нам из разных регионов нашей необъятной родины, около 130 человек. Их будут сопровождать выдающиеся наставники, которые в том числе вложили душу и сердце в этих ребят вместе с их родителями, чтобы каждый из них достойно, качественно и уникальным образом представил свой регион. Вообще конкурс охватит на территории области около 250 человек - вместе с волонтерами, организаторами, кураторами и участниками", - сказала Беловицкая.

Как отметила представитель Российского союза молодежи Валерия Позикова, в "Ученике года" будут участвовать обучающиеся старших классов из 41 региона России - от Калининграда до Камчатки. Конкурс проводится по семи номинациям: "Председатель совета обучающихся года", "Общественник года", "Доброволец года", "Патриот года", "Творческая личность года", "Спортсмен года", "Интеллект года". По словам Позиковой, каждая номинация включает пять испытаний, например, самопрезентация, дебаты, деловые игры.

"Самые-самые лучшие сюда приедут. Они оценивались по портфолио, по наградам. У ребят есть не только муниципальные, региональные награды, но и международного уровня. У нас есть ребята, у которых есть свои патенты уже. <…> Уровень школьников правда очень высокий", - подчеркнула организатор.

Всероссийский конкурс "Ученик года" направлен на выявление, поддержку и продвижение наиболее активной молодежи. Впервые Российский союз молодежи провел конкурс в 2021 году в Ульяновской области. За два года финалы конкурсов объединили более 300 участников.