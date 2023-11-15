Небо в искусственных алмазах: стали ли выращенные в лабораториях камни символом роскоши

В 2018 году обращение ювелирных флагманов к искусственным драгоценным камням позволило экспертам делать прогнозы о том, что уже в ближайшие несколько лет алмазодобывающая промышленность и luxury-индустрия необратимо изменятся, а массовые рынки завоюют алмазы, выращенные в лабораторных условиях, а не добытые в кимберлитовых трубках.

Произошли ли за пять лет ожидавшиеся перемены и смогли ли лабораторные бриллианты вытеснить натуральные из сознания потребителей — рассказываем в нашем материале.

Доля растет

Возможность искусственного изготовления драгоценных камней известна мировой науке с 50-х годов прошлого столетия. Технологические мощности, позволяющие делать это в промышленных масштабах, появились ближе к концу XX века. Первый алмаз ювелирного качества появился в 1973 году, однако долгое время синтетические алмазы не рассматривались как конкуренты натуральным — производить их было дорого (хотя и не настолько, как добывать из недр), а уникальность была сомнительна как с точки зрения покупателей, так и самих производителей. По оценке Gem & Jewellery Export Promotional Council, еще в 2014 году ювелирных алмазов производилось всего 350 тыс. карат против 125 млн карат, добытых в природе (0,28%).

Мировой рынок драгоценных камней начал фундаментально меняться всего пять лет назад. Тогда, в 2018 году, Федеральная торговая комиссия США (The Federal Trade Commission, FTC) приняла решение, что ограненные алмазы искусственного происхождения также могут именоваться термином diamond, как и камни, добытые в природе. В том же году глобальный ювелирный гигант De Beers впервые в своей истории запустил линейку ювелирных украшений с синтетическими бриллиантами Lightbox. Тенденция продолжилась — в 2021 году еще один заметный представитель рынка украшений (но на этот раз из масс-сегмента) — датская компания Pandora заявила, что вскоре откажется от натуральных бриллиантов в своей продукции. А уже в 2022 году бренд Dorsey, специализирующийся на продаже исключительно искусственно созданных камней, показал рост продаж на 600%.

"Рынок драгоценных камней в денежном выражении за последние четыре года (с 2019 по 2022 год) показал умеренный рост порядка 1% в год. При этом рынок искусственных камней рос в среднем более чем на 20% в год за тот же период", — говорит Дмитрий Казаков, старший аналитик дирекции инвестиционной аналитики инвестиционной компании БКС. По оценкам аналитика Эдана Голана, на долю искусственных камней в 2022 году приходилось уже порядка 17% всего ювелирного рынка, а продажи выращенных в лабораторных условиях алмазов выросли на 38% по сравнению с 2021 годом. И если в 2016 году "домашних" бриллиантов было продано на $1 млрд, то в 2022 году уже чуть меньше чем на $12 млрд. А по прогнозам компании Verified Market Research, этот сегмент алмазного рынка к 2030 году достигнет объема в $39 млрд.

Экология или себестоимость?

Той же позиции, что и FTC, придерживается Международная ассоциация выращенных бриллиантов (International Grown Diamond Association): "Лабораторные условия для выращивания алмазов позволяют получить такой же естественный процесс роста монокристалла со стопроцентной углеродной структурой, который создается в недрах Земли. В результате получается камень, который также на 100% является алмазом".

В отличие от США, в России добытые камни и синтезированные четко различают на законодательном уровне. В законе о драгоценных металлах и драгоценных камнях прописано, что "материалы искусственного происхождения, обладающие характеристиками (свойствами) драгоценных камней", тем не менее драгоценными камнями не являются. А следовательно, продавцы обязаны предупреждать об этом потребителей, чего за границей сейчас стараются избежать.

Борцы за "синтетическое" будущее алмазного рынка упирают на экологическую повестку, напоминая, что добыча драгоценных камней наносит вред окружающей среде, а условия работы в шахтах регулярно нарушают права человека и подвергают риску жизнь и здоровье шахтеров. Экологическими причинами, кстати, руководствовалась в 2021 году и Pandora, заявляя о своей стратегии перехода на углеродно-нейтральное производство. "Производство искусственных камней по сравнению с натуральными камнями действительно более экологично, и это преимущество увеличивается при переходе на экологически чистую электроэнергию в производстве", — рассуждает Дмитрий Казаков из БКС. По его словам, аналогичный перевод производства натуральных камней на возобновляемые источники энергии гораздо более затратен и сложен технологически. При этом он добавляет, что экологичность производства искусственных камней в большей степени используется при их продвижении и продажах. "Однако мы оцениваем именно более низкую цену за карат как основной драйвер их растущей популярности", — заключает он. Того же мнения придерживаются и эксперты Геммологического центра МГУ. "Доступность синтетических камней привлекла новых покупателей, которые раньше не могли себе позволить дорогостоящие украшения с бриллиантами, — говорится в их обзоре. — Объем мирового рынка синтетических алмазов в 2022 году оценивается в $15 млрд. При этом продажи синтетических ограненных алмазов составили 7–10% от общего объема розничных продаж ювелирных изделий с бриллиантами".

Действительно, искусственные камни стоят намного дешевле натуральных. На данный момент дисконт в ценах достигает 70–80%, согласно оценкам отраслевых агентств, что привлекает молодую, но более бедную аудиторию. Однако растущая популярность привела к парадоксальной ситуации — лабораторные камни начали еще сильнее дешеветь.

"Средняя цена за однокаратный синтетический бриллиант по сравнению с тем же 2018 годом упала уже втрое, и цены будут и дальше снижаться по мере роста объемов производства. Поэтому у них нет инвестиционного потенциала", — рассказывал в недавнем интервью ТАСС директор по стратегическому развитию главного российского добытчика алмазов (и одного из крупнейших в мире) — компании "Алроса" Дмитрий Амелькин. В это же время природные бриллианты остаются все так же редки и дороги, они являются инвестицией и покупаются как фамильные украшения; тенденция увеличения их стоимости сохраняется.

Российский вопрос

Тем временем уже несколько месяцев на Западе в рамках введения очередного пакета санкций против России обсуждается запрет на импорт алмазов из нашей страны. По появляющейся информации, Запад готов сделать это с начала 2024 года. В 2022 году алмазы были одной из главных строчек дохода для отечественного бюджета — Россия заработала на продаже драгоценных камней порядка $4 млрд, и остаться без такого заметного денежного источника было бы неприятно.

Впрочем, даже если Европа действительно введет запрет на покупку и обработку российских алмазов, это в первую очередь ударит по ней самой. Что получится из этой затеи, можно понять, посмотрев, как развивается история с потолком цен на российскую нефть.

Тем более что и в этом вопросе у России есть союзники — многочисленные африканские страны, добывающие алмазы. Как заявил глава Кимберлийского процесса — международной организации по сертфикации алмазов — Ахмед бин Сулайем, введение Западом запрета на торговлю российскими алмазами нанесет "непоправимый ущерб" в том числе африканским производителям, на долю которых приходится 60% мирового производства.

Места хватит всем?

"При условии сохранения текущего тренда в долгосрочной перспективе ниша натуральных камней продолжит сокращаться — однако степень сокращения будет зависеть от маркетинговых усилий таких игроков, как De Beers, с целью сохранения более широкого охвата аудитории, в том числе так называемого верхнего среднего класса", — говорит Дмитрий Казаков. По его мнению, санкции едва ли сильно ограничат проникновение российских алмазов на рынки "дружественных юрисдикций", а в самом негативном сценарии при ограничении предложения российских камней алмазы могут немного подняться в цене, что усилит и без того значительный разрыв с искусственными бриллиантами, которые в таком сценарии действительно могут ускорить рост популярности.

В свою очередь, Дмитрий Амелькин считает, что, хотя рост продаж синтетических бриллиантов влияет на цены на природные бриллианты, это влияние довольно ограниченное. "Производители лабораторно выращенных камней все больше конкурируют сами с собой, а украшения с ними сближаются с сегментом бижутерии", — говорит он.

Кстати, на недавнем аукционе Christie’s в Женеве за почти $44 млн был продан именно натуральный камень, а не выращенный. Голубой бриллиант Bleu Royal весом 17,61 карата считается одним из самых крупных алмазов, когда-либо обнаруженных. Более того, все бриллианты голубого цвета весом более 10 карат, выставлявшиеся на аукционах Christie’s, имели естественное происхождение. Тем более что их было всего три (не считая Bleu Royal) и все продавались в XXI веке: Bulgari Blue в 2010 году (продан за $15,7 млн), Winston Blue в 2014 году ($23,8 млн) и Oppenheimer Blue в 2016 году ($57,5 млн).

Евгений Мазин