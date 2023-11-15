15 ноября, 14:49

Научно-популярный маршрут планируют запустить на предприятии ОМК в Выксе

Пресс-служба ОМК
© Пресс-служба ОМК

Маршрут пройдет по современным лабораториям инженерно-технологического центра компании, где работают более 200 молодых ученых, и музею истории завода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноября. /ТАСС/. Группа ОМК в начале 2024 года планирует запустить на предприятии в Выксе Нижегородской области новый научно-популярный маршрут для туристов, которые смогут увидеть в том числе сталь при тысячекратном увеличении, сообщили в пресс-службе компании.

"Новый научно-популярный маршрут дополнит действующие экскурсии по цехам и индустриальному стрит-арт-парку выксунского завода ОМК. Он пройдет по современным лабораториям инженерно-технологического центра компании, где работают более 200 молодых ученых, и музею истории завода. ОМК планирует запустить маршрут в начале 2024 года, когда в стране будут отмечать 300-летие Российской академии наук", - говорится в сообщении.

Ведущий специалист направления культурных проектов группы ОМК, аттестованный экскурсовод и автор подкаста о Москве Елизавета Блинова отметила, что металлургия - это красивая и наукоемкая отрасль, а в OMK - сильная инженерная школа, поэтому туристам будет что посмотреть на предприятии.

"Здесь гости узнают, какими свойствами должны обладать стальные трубы, которые работают в суровом российском климате, и как их испытывают наши ученые. Увидят, как выглядит сталь при тысячекратном увеличении, как работает обратное проектирование и 3D-принтеры. Промышленный туризм для нас - это возможность показать силу и красоту индустрии, познакомить как можно больше людей с нашими рабочими и инженерными профессиями, а для туристов - это новые впечатления от удивительной атмосферы передовых промышленных производств", - приводятся в сообщении слова Блиновой.

О запуске нового маршрута сообщили на первом молодежном туристическом форуме "Больше, чем путешествие", который проходит с 14 по 16 ноября при поддержке ОМК в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. 

Теги:
Нижегородская область
© Информационное агентство ТАСС
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