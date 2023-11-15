15 ноября, 13:58

Путин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником

Как отметил президент РФ, миллионы работников всех звеньев отрасли являются специалистами в своем деле

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с наступающим Днем работника транспорта сотрудников этой сферы, отметив, что миллионы работников всех звеньев отрасли являются специалистами в своем деле. Поздравительную телеграмму главы государства зачитал помощник президента РФ Игорь Левитин на форуме "Транспорт России".

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем работника транспорта, - говорится в поздравлении. - Миллионы работников всех звеньев отрасли дорожного хозяйства, воздушного, железнодорожного, автомобильного, морского и речного транспорта, специалисты разных профессий хорошо знают свое дело, трудятся с полной отдачей".

Президент отметил, что транспортный комплекс играет системообразующую роль в России, служит развитию экономики и социальной сферы, а также повышению качества жизни людей и реализации востребованных проектов в регионах.

Путин указал, что в транспортной отрасли необходимо "широко использовать передовые отечественные технологии, внедрять строгие экологические стандарты, эффективные механизмы государственно-частного партнерства, совершенствовать систему подготовки кадров и отраслевое образование". По его словам, эти и другие идеи обсуждаются на форуме и выставке "Транспорт России". Глава государства выразил надежду, что их проведение даст старт новым деловым инициативам и позволит наметить планы на будущее в транспортной отрасли.

"Желаю вам доброго здоровья, успехов на благо России", - подытожил президент.

День работника транспорта отмечается 20 ноября. Он установлен приказом министра транспорта РФ от 10 августа 2020 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛевитин, Игорь Евгеньевич
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