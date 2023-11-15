15 ноября, 14:06

Число детей в соцучреждениях России сократилось за 10 лет на 70%

Уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что работу по содействию семейному устройству детей осложняет тот факт, что принципы работы органов опеки отличаются не только в разных регионах, но и в отдельных районах

КИРОВ, 15 ноября. Число находящихся в социальных учреждениях детей снизилось за 10 лет на 70%, до 38 тыс., сообщила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на открытии форума "Профилактика социального сиротства. Жить и воспитываться в семье".

"Изменения в российской системе опеки и попечительства начались более 10 лет [назад]. На сегодняшний момент за 10 лет мы сократили на 70% количество детей, находящихся в учреждениях, и в настоящее время в федеральном банке данных у нас находится 38 тыс. детей", - сказала Львова-Белова.

Она отметила, что, это, в основном, социальных сироты. "71% - это дети, которые имеют родителей. А прибавьте к этому еще детей, находящихся в социальных реабилитационных центрах, приютах, домах ребенка, в интернатах по заявлению родителей - это скрытое социальное сиротство. И семьи в социально опасном положении, которые тоже потенциально могут стать клиентами наших интернатов и учреждений", - уточнила Львова-Белова.

Она рассказала, что работу по содействию семейному устройству детей осложняет тот факт, что принципы работы органов опеки отличаются не только в разных регионах, но и в отдельных районах. Львова-Белова призвала систематизировать подходы, а также рассказала, что в 2024 году у всех уполномоченных появятся единые контрольные листы. "Единый подход позволит нам синхронизировать требования и ожидания на местах, тем самым мы усиливаем роль уполномоченных, стандартизируем основные, очень важные вещи в работе органов опеки и комиссий по делам несовершеннолетних", - отметила уполномоченный.

Всероссийский форум "Профилактика социального сиротства. Жить и воспитываться в семье" проходит в Кирове по инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. В заседании форума в среду приняли участие уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, представители органов исполнительной власти, а также эксперты и специалисты в данной сфере. Мероприятие объединило порядка 300 человек. 

Теги:
РоссияЛьвова-Белова, Мария Алексеевна
© Информационное агентство ТАСС
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