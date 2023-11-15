СК и Генпрокуратуру попросили оценить моделирование теракта в метро Москвы на кибертурнире

Представители "Организации развития игровой индустрии" считают, что в условиях возросшей террористической угрозы недопустимо транслировать для молодежи контент, позволяющий взять на себя роль террориста

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российская "Организация развития игровой индустрии" (ОРИИ) обратилась в СК РФ и Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку использованию образов объектов критической инфраструктуры Москвы на кибертурнире. Об этом сказано в соответствующих документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"На прошедших выходных 11 и 12 ноября 2023 года в Москве на Южном речном вокзале прошел турнир "Большая киберспортивная лига" по видеоигре Counter-Strike 2. В ходе турнира выяснилось, что соревноваться предстояло в том числе на смоделированной в игре карте, стилизованной под современную станцию Московского метрополитена. Так, у игроков появилась возможность взорвать виртуальную станцию "Киберспортивная", которая обладает всеми атрибутами московского транспорта. Воссозданы указательные надписи и реально существующая карта метрополитена в белом круге, а также световые информационные табло, турникеты, эскалаторы. По итогам турнира ведущие анонсировали добавление локации Map MosMetro на серверы компании Valve для игроков по всему миру. В связи с изложенным просим вас дать указание провести проверку мероприятия в целях установления возможного нарушения законодательства при подобном использовании образов объектов критической инфраструктуры Москвы", - говорится в обращении генерального директора ОРИИ Василия Овчинникова председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Аналогичное обращение было направлено генпрокурору РФ Игорю Краснову.

Представители ОРИИ считают, что в условиях возросшей террористической угрозы недопустимо транслировать для молодежи контент, позволяющий взять на себя роль террориста.

В Генпрокуратуре и СК ТАСС подтвердили факт получения обращений. Комментариями ведомств агентство пока не располагает.