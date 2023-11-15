В Херсонскую область доставили около 35 тыс. учебников для школьников

По информации министерства образования региона, ожидается еще одна поставка книг

ГЕНИЧЕСК, 15 ноября. /ТАСС/. Около 35 тыс. учебников закупили для школьников Херсонской области. Об этом сообщили ТАСС в министерстве образования региона.

"Министерство образования закупило у издательства "Просвещение" в Москве учебники, сегодня нам привезли 34 701 экземпляр", - сказали в пресс-службе министерства.

По информации министерства, в регион ожидается еще одна крупная поставка учебников, дата пока уточняется. "Сегодня не последняя поставка, еще будет одна от регионов-шефов", - добавили в ведомстве.

В Херсонской области есть нехватка учебников, решением проблемы занимаются как местные власти, так и федеральные ведомства. Помимо этого, помощь с поставками книг и учебников оказывают регионы-шефы.

С 1 сентября в Херсонской области начали работать 98 школ разного профиля и более 100 дошкольных учебных заведений. В первый класс пошли около 1,5 тыс. детей, 1 122 человека обучаются в выпускных классах. Всего в Херсонской области более 17 тыс. учеников общеобразовательных учреждений.