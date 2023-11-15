15 ноября, 14:08,
обновлено 15 ноября, 14:32

ГД 17 ноября рассмотрит во II чтении законопроект "О занятости населения в РФ"

Инициатива упорядочивает действующие нормы законодательства о занятости, а также закрепляет новые меры поддержки некоторых категорий граждан, в том числе бывших участников СВО

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в пятницу, 17 ноября, рассмотрит во втором, основном чтении проект базового закона "О занятости населения в РФ". Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Законопроект о занятости подготовлен ко второму чтению, прошел все необходимые процедуры. Включен решением Совета Думы для рассмотрения во втором чтении на пленарном заседании в пятницу", - отметил он.

Речь идет о законопроекте, который был внесен в Думу в январе группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. В первом чтении депутаты приняли документ в марте. Инициатива упорядочивает действующие нормы законодательства о занятости, а также закрепляет новые меры поддержки некоторых категорий граждан, в том числе бывших участников СВО.

Как сообщал ранее Нилов, в ходе работы над проектом ко второму чтению комитет одобрил более 200 поправок. По словам депутата, они направлены на уточнение основных понятий в документе, корректировку условий и порядка получения статуса безработного, введение приоритетного права на трудоустройство для участников СВО и их родственников. Кроме того, поправки устанавливают порядок и условия выплат пособий по безработице, а также обязывают органы служб занятости содействовать безработным гражданам в начале осуществления предпринимательской деятельности. 

Теги:
Россия
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