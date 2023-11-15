15 ноября, 14:22

В Минске прошло первое заседание российско-белорусского совета по истории

Основной темой встречи стали результаты российско-белорусского гуманитарного сотрудничества в 2023 году

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Первое заседание Экспертно-консультативного российско-белорусского совета по истории состоялось в Национальной академии наук (НАН) Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба НАН.

"Сегодня, 15 ноября, в НАН Беларуси состоялось первое заседание Экспертно-консультативного российско-белорусского совета по истории. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский", - говорится в сообщении.

Основной темой встречи стали результаты российско-белорусского гуманитарного сотрудничества в 2023 году. "В ходе заседания обсуждался устав совета, создание сайта, утверждение символики, основные направления и ближайшие планы работы, наращивание совместной публикационной активности ученых двух стран, а также результаты российско-белорусского гуманитарного сотрудничества в 2023 году", - проинформировали в НАН.

Эксперты также обсудили результаты внедрения в учебный процесс первого российско-белорусского учебного пособия по истории для вузов "История белорусских земель и белорусской государственности". В ходе заседания академик - секретарь отделения гуманитарных наук и искусств НАН Александр Коваленя и директор Института истории НАН Вадим Лакиза представили наиболее значимые книжные военно-исторические проекты последних лет. "Владимир Мединский отметил большую проделанную работу белорусскими историками и предложил активнее сотрудничать с российскими коллегами", - отметили в НАН.

Экспертно-консультативный российско-белорусский совет по истории сформирован в соответствии с резолюцией Первого российско-белорусского форума историков, прошедшего в Москве 2-3 июня. Он объединяет 30 ведущих исторических университетских и академических центров Союзного государства Белоруссии и России. С белорусской стороны совет возглавляет академик Коваленя, с российской - академик РАН Ефим Пивовар. Деятельность совета ориентирована на экспертное сопровождение задач, возникающих в процессе формирования общего гуманитарного и образовательного пространства Союзного государства, противодействие фальсификации истории, укрепление и выработку новых, понятных и близких всем поколениям, общих исторических смыслов. 

Теги:
БелоруссияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация