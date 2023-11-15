В Минске прошло первое заседание российско-белорусского совета по истории

Основной темой встречи стали результаты российско-белорусского гуманитарного сотрудничества в 2023 году

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Первое заседание Экспертно-консультативного российско-белорусского совета по истории состоялось в Национальной академии наук (НАН) Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба НАН.

"Сегодня, 15 ноября, в НАН Беларуси состоялось первое заседание Экспертно-консультативного российско-белорусского совета по истории. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский", - говорится в сообщении.

Основной темой встречи стали результаты российско-белорусского гуманитарного сотрудничества в 2023 году. "В ходе заседания обсуждался устав совета, создание сайта, утверждение символики, основные направления и ближайшие планы работы, наращивание совместной публикационной активности ученых двух стран, а также результаты российско-белорусского гуманитарного сотрудничества в 2023 году", - проинформировали в НАН.

Эксперты также обсудили результаты внедрения в учебный процесс первого российско-белорусского учебного пособия по истории для вузов "История белорусских земель и белорусской государственности". В ходе заседания академик - секретарь отделения гуманитарных наук и искусств НАН Александр Коваленя и директор Института истории НАН Вадим Лакиза представили наиболее значимые книжные военно-исторические проекты последних лет. "Владимир Мединский отметил большую проделанную работу белорусскими историками и предложил активнее сотрудничать с российскими коллегами", - отметили в НАН.

Экспертно-консультативный российско-белорусский совет по истории сформирован в соответствии с резолюцией Первого российско-белорусского форума историков, прошедшего в Москве 2-3 июня. Он объединяет 30 ведущих исторических университетских и академических центров Союзного государства Белоруссии и России. С белорусской стороны совет возглавляет академик Коваленя, с российской - академик РАН Ефим Пивовар. Деятельность совета ориентирована на экспертное сопровождение задач, возникающих в процессе формирования общего гуманитарного и образовательного пространства Союзного государства, противодействие фальсификации истории, укрепление и выработку новых, понятных и близких всем поколениям, общих исторических смыслов.