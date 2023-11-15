Путин вручил госнаграды главе ЦИК и представителям избиркомов из ДНР

У президента запланировано общение с членами Центральной избирательной комиссии и руководителями региональных избиркомов

НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды председателю ЦИК Элле Памфиловой и представителям избирательных комиссий из Донецкой Народной Республики (ДНР).

Церемония, приуроченная к 30-летию избирательной системы РФ, прошла в подмосковной резиденции главы государства.

Помимо Памфиловой, госнаграды из рук президента получили Вячеслав Дзюба, Наталья Дзюба, Татьяна Московчук и Инна Охременко.

Также у Путина запланировано общение с членами Центральной избирательной комиссии и руководителями региональных избиркомов.

Современная избирательная система РФ ведет свою историю с 24 сентября 1993 года, когда был подписан указ президента о формировании Центральной избирательной комиссии по выборам в Государственную думу. После парламентских выборов того же года эта структура была переформатирована в постоянно действующую, независимую от других государственных органов Центральную избирательную комиссию РФ.