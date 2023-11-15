На фестивале "Город неравнодушных" в Москве организуют благотворительный маркет

На маркете можно будет купить товары, сделанные руками неравнодушных людей и подопечных столичных НКО

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Фестиваль "Город неравнодушных" с лекциями, мастер-классами и благотворительным маркетом пройдет 9 - 10 декабря в Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет на территории креативного пространства Хлебозавод № 9 с 9 по 10 декабря. Центральное событие - благотворительный маркет. На нем можно будет купить товары, сделанные руками неравнодушных людей и подопечных столичных НКО. Все средства от продажи направят на помощь детям, многодетным семьям, людям старшего возраста и приютам для животных", - написал мэр.

Он отметил, что также на фестивале запланированы мастер-классы по созданию новогодних сувениров, лекции известных попечителей и представителей фондов, благотворительный квест, который поможет узнать лучше о работе НКО, иммерсивный спектакль, где зрители сами станут участниками действия.