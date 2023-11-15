В Крыму предложили ввести запрет на склонение к абортам

Главврач Симферопольского родильного дома №2 Илья Глазков заявил, что полный запрет абортов только приведет к их криминализации и увеличению смертности, но необходимо сделать так, чтобы минимизировать проведение таких операций

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Симферопольская и Крымская епархия внесла на рассмотрение в Общественную палату Республики Крым проект регионального закона, который подразумевает запрет на склонение женщин к аборту. Документ поддержала комиссия ОП по вопросам сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, передает корреспондент ТАСС с заседания комиссии.

"Статьей второй прямо запрещается склонение к искусственному прерыванию беременности на территории Республики Крым. В частности, дается определение данного понятия. Под ним понимается совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований. Статья третья предусматривает административную ответственность за склонение к прерыванию беременности", - рассказал о законопроекте юрист Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Иоанн Пристинский.

Пристинский уточнил, что размер штрафа определят после принятия закона о запрете склонения к аборту. За документ также высказался главврач Симферопольского родильного дома №2 Илья Глазков, при этом он попросил дополнить законопроект пунктом, который бы исключал из запрета рекомендации врача по медицинским показаниям.

"То, что это сделано - это правильно. Потому что частный бизнес - это прежде всего деньги. Бюджетное здравоохранение - это здоровье, а потом деньги. Поэтому акцент, который был в частных клиниках, он вел как раз, скажем, к завуалированному склонению к абортам. Потому что это зарабатывание денег. Вот я в 1987 году за полгода сделал 2 тыс. абортов. Я работал акушером-гинекологом, был молодым специалистом, я их делал, ни о чем не думал. До меня дошло только в 1997 году, через 10 лет, что я вообще делал. Так что я и себя, и вас хочу поблагодарить, что мы идем правильным путем", - сказал Глазков.

Отвечая на вопрос, нужно ли полностью запретить аборты в регионе, главврач заявил, что это только приведет к их криминализации и увеличению смертности. "Мы должны сделать так, чтобы минимизировать аборты, и это зависит от всех нас здесь сидящих и стоящих. Нельзя запрещать аборты. Я считаю, что это будет ошибкой. И как человек я за запрещение абортов, как врач - против", - уточнил Глазков.

Законопроекты в регионах

В августе Мордовия стала первым регионом России, где приняли закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. В октябре аналогичный законопроект внес в областную думу губернатор Тамбовской области Максим Егоров. 2 ноября депутаты Законодательного собрания Тверской области также приняли региональный закон о запрете склонения к аборту, за нарушение предусмотрена административная ответственность.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что последовательная работа позволила сократить число абортов в России на 2,3% в 2022 году.

Президент России Владимир Путин называл острой проблему абортов в стране. Позже патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил за принятие федерального закона о запрете склонения к абортам. В Крыму при этом частные клиники официально уведомили Минздрав республики о своем добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности.