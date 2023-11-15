15 ноября, 14:46
Наука

В СФУ составили маршруты для системы навигации по территории кампуса

Общая длина маршрутов составила 40 км, сообщила пресс-служба Сибирского федерального университета

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Специалисты Сибирского федерального университета (СФУ) составили 40 километров маршрутов специально для собственной ГИС-системы, с помощью которой студенты, преподаватели и гости университета смогут ориентироваться на территории кампуса, сообщает пресс-служба вуза.

"Сейчас есть возможность выстроить непрерывный маршрут от 2 до 5 точек на улице и в помещении, вести поиск нужных объектов, переключать этажи. Есть горячие маршруты - точки питания и дорога до университетского шаттла. Предусмотрен учет предпочтений пользования. При необходимости можно выбрать самый короткий маршрут или маршрут без лестниц", - приведены в сообщении слова заведующей базовой кафедрой геоинформационных систем Анны Гостевой.

Сейчас в навигационную систему входят только три корпуса, было оцифровано 547 аудиторий. После тестирования студентами и преподавателями университета систему доработают и включат остальные корпуса. Также разработчики планируют добавить уникальные объекты, например, "место для кормления белочек" и "столы для уличных шахмат", говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что система навигации принесет пользу студентам, преподавателям и гостям университета, ведь размер кампуса СФУ составляет свыше 850 тыс. кв. м, и на его территории может быть сложно сориентироваться. Кампус включает 30 учебных корпусов, конгресс-холл, медицинский центр, 30 общежитий и 28 спортивных объектов.

Заявка команды разработчиков, подданная на внутриуниверситетский конкурс в рамках программы "Приоритет 2030", была поддержана программным комитетом СФУ. 

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Россия
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