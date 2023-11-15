Посол РФ в Израиле встретился с родными и близкими находящихся в Газе заложников

Как сообщили в посольстве, Анатолий Викторов заверил их в том, что Россия в тесной координации со всеми заинтересованными сторонами прилагает усилия для скорейшего освобождения соотечественников

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Посол России в Израиле Анатолий Викторов провел встречи с семьями и близкими удерживаемых в секторе Газа израильтян, которые также имеют российское гражданство. Об этом сообщила пресс-служба посольства.

По ее информации, встречи проходили 13-15 ноября, посол выразил поддержку родственникам похищенных. "[Викторов] заверил их в том, что Россия в тесной координации с властями Израиля и всеми заинтересованными сторонами в регионе Ближнего Востока прилагает энергичные усилия в интересах скорейшего обнаружения и освобождения соотечественников", - заявили в пресс-службе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Среди захваченных есть несколько человек, имеющих гражданство РФ.

Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.