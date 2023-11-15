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Пандемия COVID-19

В Псковской области число случаев заражения коронавирусом за неделю выросло в 1,2 раза

В регионе COVID-19 выявили у 148 жителей

ПСКОВ, 15 ноября. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Псковской области за последнюю неделю увеличилось в 1,2 раза. Больше всего инфицированных зафиксировали в Пскове, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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"В Псковской области зарегистрировано 148 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе в городе Пскове - 89 случаев. Три случая заболевания протекали в форме пневмоний", - отмечается в сообщении. Почти 10% от числа заболевших составляют дети до 18 лет. При этом неделю назад в регионе было зарегистрировано 119 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 80 в Пскове.

Кроме того, в Псковской области за неделю увеличилась почти на 12% заболеваемости ОРВИ. "Выявлен 3 751 случай ОРВИ. В Пскове зарегистрировано 1 843 случая. Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 53,8%", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияПсковская областьПандемия COVID-19
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