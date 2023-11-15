В Казахстане решили оставить международный телефонный код +7

В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики пояснили, что в случае введения нового кода у абонентов возникнет необходимость обновления своих данных в сервисах

АСТАНА, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана приняли решение оставить действующий сейчас в стране международный телефонный код +7 и отказаться от перехода на новый. Об этом сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.

"На данный момент Казахстан использует интегрированный международный код +7 совместно с Российской Федерацией в соответствии с соглашением от 17 июня 2006 года "Об использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации", заключенным между ведомствами связи двух стран. В целях получения отдельного кода в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997. В ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в случае введения нового кода у абонентов казахстанских операторов связи возникнет необходимость обновления своих данных абсолютно во всех сервисах для получения государственных и банковских услуг, социальных сетях и приложениях. Соответственно, в переходный период существует высокая вероятность сбоев.

"Министерством повторно проведены переговоры с Международным союзом электросвязи, и было принято решение оставить без изменения международный код +7. В связи с этим проработан вопрос с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о заключения нового соглашения между правительством РФ и правительством Республики Казахстан об использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации", - уточнили в пресс-службе. Отмечено, что проект документа согласован госорганами и заинтересованными сторонами. Его планируют направить по дипломатическим каналам в РФ.

В сентябре 2021 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин сообщал, что в республике готовятся к переходу республики на новый собственный международный телефонный код +997, который со временем сменит прежний код +7. Предполагалось, что Казахстан начнет переходить на такой код с января 2023 года.