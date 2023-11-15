Россия передала более 1 тыс. учебников президентской школе в Таджикистане

Представительство Россотрудничества в Душанбе рассказало, что ученики получили книги по нескольким предметам для 5-11 классов

ДУШАНБЕ, 15 ноября. /ТАСС/. Представительство Россотрудничества в Таджикистане совместно с сотрудниками генерального консульства РФ в Худжанде передали более 1 тыс. учебников Президентской школе для одаренных детей в городе Бустоне в Согдийской области. Об этом сообщили в пресс-службе представительства.

"Свыше 1 тыс. учебников и учебных пособий для старших классов привезли ученикам Президентской школы города Бустон представители Россотрудничества и генерального консульства России в Худжанде. Обучение в ней проходит на двух языках - русском и таджикском", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, ученики получили учебники по алгебре, биологии, геометрии, информатике, химии, физике, а также по литературе и русскому языку для 5-11 классов. Кроме того, после передачи книг руководитель Русского дома в Худжанде Татьяна Мудрова рассказала школьникам о возможности и порядке поступления в российские вузы по квотам.

Россия регулярно передает в таджикские школы, культурные центры и библиотеки учебники и литературу, поддерживает изучение русского языка в республике, который в Таджикистане имеет статус языка межнационального общения. В частности, в октябре учебники передали сельским школам в Гафуровском районе, а также в городе Истиклол.