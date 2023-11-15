15 ноября, 15:04

Москвичей предупредили о возможной гололедице на дорогах

В городе ожидается переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Ночью и утром 16 ноября на дорогах Москвы может образоваться гололедица. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений ожидается в столице ночью и утром 16 ноября. Это может способствовать образованию гололедицы", - говорится в публикации.

Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - заключили в комплексе. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация