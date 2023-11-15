Москвичей предупредили о возможной гололедице на дорогах

В городе ожидается переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Ночью и утром 16 ноября на дорогах Москвы может образоваться гололедица. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений ожидается в столице ночью и утром 16 ноября. Это может способствовать образованию гололедицы", - говорится в публикации.

Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - заключили в комплексе.