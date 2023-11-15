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обновлено 15 ноября, 15:27
Палестино-израильский конфликт

Турция планирует в ближайшее время развернуть полевой госпиталь в Газе

Подготовительная работа в этом направлении проведена координационной комиссией представителей Минздрава трех стран, сообщили в Анкаре

СТАМБУЛ, 15 ноября. /ТАСС/. Турция планирует в ближайшее время развернуть полевой госпиталь в Газе. Об этом сообщил находящийся в Каире глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

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"Мы надеемся в ближайшее время развернуть полевой госпиталь в Газе. Подготовительная работа в этом направлении проведена координационной комиссией представителей Минздрава трех стран (Турции, Египта и Израиля)", - сказал министр в эфире телеканала TRT Haber.

Он также сообщил, первые 26 онкобольных из сектора Газа и 13 сопровождающих их лиц в среду вечером планируется вывезти в Турцию. "Надеюсь, сегодня мы отправим их в Турцию", - сказал Коджа.

Турецкий министр добавил, что впервые с 7 октября, когда начался вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной, из Газы через Египет в третью страну на лечение вывозятся больные. "Мы поддерживаем тесный контакт с главой Минздрава Израиля. Надеемся на скорейшее окончание войны. Турция готова к оказанию любой помощи", - отметил министр.

По его словам, всего в палестинском анклаве порядка тысячи онкобольных. "Надеемся вывезти больных в Турцию", - сказал он, отметив, что его страна готова при необходимости принять всех из них. 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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