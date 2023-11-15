Комитет Думы одобрил законопроект о правилах использования смартфонов на уроках

Поправки предусмотрены в закон "Об образовании в РФ"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по просвещению на своем заседании рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками средств связи, в том числе смартфонов, на уроках.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой ("Единая Россия") в октябре. Поправки предусмотрены в закон "Об образовании в РФ".

В частности, закон предлагается дополнить нормой, запрещающей школьникам "пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий". Использовать смартфоны и другие средства связи во время уроков можно только в учебных целях и в экстренных случаях. Действующее законодательство никак эти вопросы не регулирует.

Ранее первый зампред Госдумы Александр Жуков сообщил журналистам, что палата уже на этой неделе рассмотрит в первом чтении законопроект. По данным источника в аппарате палаты, Совет Думы решил рассмотреть документ в первом чтении на пленарном заседании 16 ноября.