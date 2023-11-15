15 ноября, 16:26

В Литве предложили закрыть некоторые КПП на границе с РФ и Белоруссией

Omar Marques/ Anadolu Agency via Getty Images
© Omar Marques/ Anadolu Agency via Getty Images

По данным МВД республики, попытки провоза контрабанды в текущем году фиксируются чаще, чем раньше

ВИЛЬНЮС, 15 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета Сейма (парламента) Литвы по бюджету и финансам Миндаугас Линге предложил закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией и Белоруссией, которые якобы часто используются для перевозки контрабанды.

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"Предлагаем оценить возможность закрыть пограничные переходы, через которые в Литву идут наиболее массовые потоки контрабанды, и рассмотреть вопрос дополнительного финансирования тех КПП, контроль на которых является недостаточным, вопрос приобретения дополнительного оборудования", - заявил Линге на заседании комитета.

По данным МВД Литвы, попытки провоза контрабанды в текущем году фиксируются чаще, чем раньше, но в целом объемы задержанных нелегальных грузов уменьшились.

В настоящее время на границах Литвы с РФ и Белоруссией действуют по четыре КПП. 

Теги:
БелоруссияЛитваРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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