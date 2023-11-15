Вандалы осквернили еврейские памятники на военном кладбище на севере Франции

По данным AFP, региональная прокуратура начала расследование по факту "надругательства над могилами, совершенного по расовому, этническому или религиозному признаку"

ПАРИЖ, 15 ноября. /ТАСС/. Вандалы осквернили 10 еврейских могил на немецком военном кладбище времен Первой мировой войны (1914-1918) в коммуне Мулен-су-Тувен, расположенной в 107 км к северу от Парижа. Об этом сообщило AFP со ссылкой на правоохранительные органы.

По его данным, региональная прокуратура начала расследование по факту "надругательства над могилами, совершенного по расовому, этническому или религиозному признаку". Личность правонарушителей пока не установлена.

Во вторник министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен сообщил, что число проявлений антисемитизма превысило во Франции 1,5 тыс. после обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС 7 октября.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон написал в обращении к соотечественникам, что в стране наблюдается "возрождение разнузданного антисемитизма". Он подчеркнул, что "именно поэтому силы безопасности и правопорядка республики активно работают для того, чтобы не допускать нарушение закона и предотвращать акты антисемитизма".