Памфилова заявила, что ЦИК помнит о погибших в ходе СВО членах избиркомов

По словам председателя ЦИК РФ, комиссия не оставляет семьи погибших и помогает им совместно с другими ведомствами

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Центризбирком чтит память членов избирательных комиссий, погибших в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями избирательных комиссий.

Во вторник Путин наградил Памфилову орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Во время выступления глава ЦИК поблагодарила коллег, отметив, что в ее награде лежит труд всех - "от членов ЦИК до самой дальней избирательной комиссии".

"Я смотрю на вас сейчас и мысленно вижу наших коллег, которые сейчас в эту минуту сражаются на фронтах СВО, за нас с вами, за Россию. И тех ваших коллег, которые, помимо разного рода проблем, постоянно помогают нашим бойцам на фронте, считая для себя этой важной миссией. К нашему большому сожалению, среди наших добровольцев, которые ушли воевать за Россию, есть погибшие, мы их чтим, помним", - заявила Памфилова.

Ранее ЦИК РФ сообщал, что в зоне СВО погибли председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) из Приморского края, председатели участковых избирательных комиссий (УИК) из Санкт-Петербурга, Забайкалья и Карелии, зампредседателя УИК из Крыма. По словам Памфиловой, комиссия не оставляет семьи погибших и помогает им совместно с другими ведомствами.