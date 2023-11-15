МЧС создало уникальную "виртуальную карту" россиян в Газе перед началом эвакуации

Советник главы министерства Даниил Мартынов отметил, что в настоящее время есть понимание, где россияне в данный момент времени находятся в секторе Газа, сколько человек, сколько семей, сколько с ними детей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. МЧС России перед началом эвакуации россиян из сектора Газа установили связь практически со всеми соотечественниками. Как сообщил советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов, подобная так называемая виртуальная карта сделана впервые.

"Нами была изначально, когда мы сюда прилетели по поручению нашего президента и по указанию министра, проделана очень такая серьезная, кропотливая и масштабная работа по подготовке к эвакуации", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, помимо большого количества встреч разного уровня - и с силовиками, и с гражданской обороной, и с послами всех задействованных стран, сотрудники МЧС также находили контакты и устанавливали связь практически со всеми соотечественниками, которые находятся в секторе Газа. "Мы создали так называемую виртуальную карту россиян в Газе. Это уникальный случай, делается такое впервые", - подчеркнул советник главы МЧС РФ.

Мартынов отметил, что в настоящее время есть понимание, где россияне в данный момент времени находятся в секторе Газа, сколько человек, сколько семей, сколько с ними детей. По его словам, в условия боевых действий очень важно было понимать, где находятся граждане РФ. "Когда удары наносятся, мы понимаем, где эти удары наносятся, и видим на карте, накладываем на нашу карту, где наши соотечественники. <...> Сразу же в этот район звоним и спрашиваем, как у них дела, какие новости, никто не ранен? Это очень сильно помогает в работе", - рассказал он, добавив, что психологи МЧС по телефону также поддерживают россиян.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Первая группа из 70 граждан России перешла через КПП "Рафах" на территорию Египта 12 ноября. В ночь на 15 ноября самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России из 98 человек, совершил посадку в аэропорту Домодедово. Как сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, эвакуация порядка 100 российских граждан через "Рафах" ожидается в среду.