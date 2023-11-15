15 ноября, 16:44

В Москве не планируют заменять газовые автобусы электробусами

Заммэра столицы Максим Ликсутов отметил, что город поддерживает парк с газовыми автобусами в работоспособном состоянии

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Автобусы на газе не планируют заменять на электробусы. Об этом сообщил журналистам в рамках XVII Международного форума "Транспорт России" заммэра столицы Максим Ликсутов.

"У нас есть одиннадцатый парк с газовыми автобусами. Мы его поддерживаем в работоспособном состоянии. У нас есть [газовая] заправка, которую нам построил "Газпром", вложив туда достаточно большое количество средств. Этот парк на ближайшую перспективу останется газовым, мы переводить его на электрический транспорт не планируем. У нас еще достаточно большое количество дизельных автобусов, которые надо поменять на электрические", - заявил Ликсутов.

Он отметил, что развитие электротранспорта - приоритет для столицы. На сегодняшний день в Москве около 1,3 тыс. электробусов, и их количество будет постоянно увеличиваться. Также легковой электротранспорт развивается высокими темпами с точки зрения прироста. По словам Ликсутова, каждый год число электрических машин в городе увеличивается на 25-30%.

"Мы строим завод в Красной Пахре по производству тяговых аккумуляторов и рассчитываем, что уже в 2025 году первые партии тяговых аккумуляторных батарей российского производства будут уже стоять на российских электробусах компаний "ГАЗ" и "Камаз". В дальнейшем эти электрические тяговые батареи будут использоваться и для легкового транспорта, в первую очередь, для нашего завода "Москвич". <…> Город будет гарантом для производства необходимого количества батарей, чтобы завод вышел на плановую мощность. Конечно, эти электрические батареи могут поставляться и для других российских автомобильных производителей - как легковых автомобилей, так и наземного городского электрического транспорта. Также эти батареи будут необходимы и для метрополитена, и для других отраслей российской промышленности", - добавил заммэра.

Международный форум и выставка проходят в Гостином дворе в рамках "Транспортной недели", которую проводит Минтранс России. Деловая повестка форума включает более 20 заседаний с участием представителей отрасли и многочисленных экспертов. Главная тема этого года - "Россия-2035: к новой экономике транспорта". 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация