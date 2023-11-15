В Москве не планируют заменять газовые автобусы электробусами

Заммэра столицы Максим Ликсутов отметил, что город поддерживает парк с газовыми автобусами в работоспособном состоянии

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Автобусы на газе не планируют заменять на электробусы. Об этом сообщил журналистам в рамках XVII Международного форума "Транспорт России" заммэра столицы Максим Ликсутов.

"У нас есть одиннадцатый парк с газовыми автобусами. Мы его поддерживаем в работоспособном состоянии. У нас есть [газовая] заправка, которую нам построил "Газпром", вложив туда достаточно большое количество средств. Этот парк на ближайшую перспективу останется газовым, мы переводить его на электрический транспорт не планируем. У нас еще достаточно большое количество дизельных автобусов, которые надо поменять на электрические", - заявил Ликсутов.

Он отметил, что развитие электротранспорта - приоритет для столицы. На сегодняшний день в Москве около 1,3 тыс. электробусов, и их количество будет постоянно увеличиваться. Также легковой электротранспорт развивается высокими темпами с точки зрения прироста. По словам Ликсутова, каждый год число электрических машин в городе увеличивается на 25-30%.

"Мы строим завод в Красной Пахре по производству тяговых аккумуляторов и рассчитываем, что уже в 2025 году первые партии тяговых аккумуляторных батарей российского производства будут уже стоять на российских электробусах компаний "ГАЗ" и "Камаз". В дальнейшем эти электрические тяговые батареи будут использоваться и для легкового транспорта, в первую очередь, для нашего завода "Москвич". <…> Город будет гарантом для производства необходимого количества батарей, чтобы завод вышел на плановую мощность. Конечно, эти электрические батареи могут поставляться и для других российских автомобильных производителей - как легковых автомобилей, так и наземного городского электрического транспорта. Также эти батареи будут необходимы и для метрополитена, и для других отраслей российской промышленности", - добавил заммэра.

Международный форум и выставка проходят в Гостином дворе в рамках "Транспортной недели", которую проводит Минтранс России. Деловая повестка форума включает более 20 заседаний с участием представителей отрасли и многочисленных экспертов. Главная тема этого года - "Россия-2035: к новой экономике транспорта".